Nhịn bữa sáng, ăn mì tôm tiết kiệm tiền: Lợi bất cập hại

Để mua sắm những thứ mình yêu thích, nhiều bạn sinh viên cũng không ngần ngại cắt giảm chi phí ăn uống để tiết kiệm tiền. Ngoài tiền chu cấp hằng tháng từ gia đình, cộng với số tiền kiếm được từ việc làm thêm thế nhưng N.T.C (Sinh viên năm 3, trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM) không tránh khỏi việc hạn chế tiền ăn uống để tiết kiệm tiền.



“Mình ở trọ nên tháng nào cũng phải đóng tiền trọ. Đâu chỉ tiền tiền ở, mình còn phải chi trả các khoản tiền điện, tiền nước, tiền gas, tiền wifi, tiền rác, dịch vụ này kia kia nọ nữa. Ở trọ cũng cần mua sắm nhiều thứ, tháng nào cũng tốn không ít. Mình mua sắm quần áo và mỹ phẩm khá nhiều, tháng nào cũng tốn tầm 2 triệu đến 2,5 triệu. Các khoản khác thì cố định rồi, không thể cắt bớt được nên mình cắt bớt tiền ăn", C kể.



Vì ở trọ, tự do nấu ăn nên nữ sinh dễ quản lý việc mua và trữ thực phẩm. “Mình săn đồ hạ giá cuối ngày ở các siêu thị, bảo quản trong tủ lạnh. Cuối tháng mà gần hết tiền thì có thể ăn trứng luộc hoặc rau luộc với cơm. Mặc dù cũng trữ mì gói nhưng mình cũng hạn chế sử dụng, lâu lâu dùng để ăn sáng hoặc lúc túng thiếu lắm mới sử dụng đến”, C cho hay.