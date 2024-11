Loại khoai yêu thích của người dân trên đảo trường thọ

Bí quyết để sống đến 100 tuổi có thể nằm trong món khoai lang tím của những cụ cao niên trên đảo trường thọ Okinawa. Hầu hết những người có kiến ​​thức sơ lược về Nhật Bản đều có thể nói với bạn rằng gạo là lương thực chính của người dân nước này. Tuy nhiên, trong lịch sử, người dân trên đảo Okinawa lại coi Beni Imo - loại khoai lang tím là nguồn carbohydrate chính. Vỏ khoai có màu be kem, bên trong tím đậm, vị ngọt.

Khoai lang tím là món ăn phổ biến trên đảo Okinawa. Ảnh: Japanese Taste Trong hành trình khám phá bí ẩn về tuổi thọ trên toàn cầu, chuyên gia Dan Buettner đã đến Okinawa. Hiện nay, cứ 100.000 dân trên đảo lại có 40-50 người sống tới trăm tuổi và 90% là phụ nữ. Buettner cho rằng chìa khóa cho tuổi thọ của dân đảo dường như là khoai lang tím Beni Imo bình dân, chiếm tới 67% chế độ ăn uống. Trong khi đó, loại khoai này chỉ chiếm 3% thực phẩm hằng ngày của người dân các vùng khác ở Nhật Bản. Thói quen trên bắt nguồn từ thực tế đảo trường thọ Okinawa hay phải gánh chịu những đợt bão lớn khiến lúa khó phát triển. Trong khi đó, khoai lang lại dễ dàng thích nghi với khí hậu ở đây, củ nằm sâu dưới đất nên đảm bảo an toàn, nhanh chóng trở thành nguồn thực phẩm chính. Yukie Miyaguni, chuyên gia về chế độ ăn uống sống ở Okinawa, cho hay khoai lang tím đã cứu người dân đảo trong thời kỳ khan hiếm lương thực. Miyaguni nói: "Okinawa từng có thời kỳ thiếu thốn, chúng tôi đã được những củ khoai này cứu". Mặc dù rõ ràng có những yếu tố khác tác động, chẳng hạn như khí hậu ấm áp quanh năm, nhưng theo Japanese Taste, ăn nhiều khoai lang tím đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tuổi thọ trên đảo. Chuyên gia Buettner nhấn mạnh các ưu điểm của siêu thực phẩm: "Những củ khoai lang này chứa đầy carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất chống oxy hóa”. Màu tím đậm là tác động từ chất chống oxy hóa anthocyanin. Khoai lang tím cũng giàu vitamin B, kali và chất xơ, ít calo hơn so với gạo trắng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng loại củ này chứa đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Các chuyên gia trên thế giới cũng nhận ra lợi ích dinh dưỡng của khoai lang tím. Tiến sĩ Oz, trong chương trình Oprah Winfrey Show, đã đưa Beni Imo vào danh sách 5 siêu thực phẩm hàng đầu. Ngoài ra, theo Surrey Live, chuyên gia Miyaguni còn nhấn mạnh tầm quan trọng của một số thực phẩm khác của Okinawa, như lá dâu tằm để làm dịu cơn đau họng và súp mực ống để giải độc. Theo VietNamnet