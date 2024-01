Điểm tin 19h ngày 10/1: Vụ Việt Á: Lương tâm không hổ thẹn sao còn liệt kê thành tích, giấy khen?

Xem thêm: Người dân leo bụi tre gom mảnh vỡ máy bay Su 22 rơi ở Quảng Nam

Người dân chưa ‘hoàn hồn’ sau vụ rơi máy bay

Cả xóm nhỏ ở phường Điện Nam Bắc vẫn còn "hết hồn" sau vụ việc. Chị Phan Thị Tuyến (46 tuổi) cho hay, khoảng 11h trưa, chồng chị là anh Nguyễn Thanh Hùng (người dân bị thương trong vụ rơi máy bay) đang chặt chuối sau vườn nhà thì bất ngờ bị mảnh vỡ máy bay rơi trúng.

Chị Phan Thị Tuyến kể lại việc chồng bị thương. Ảnh: Dân Trí

"Sau tiếng nổ lớn hết hồn, tôi chạy ra sau vườn thì thấy nhiều mảnh vỡ máy bay bốc cháy, còn chồng tôi ngồi ôm đầu", chị Tuyến nhớ lại và cho hay hàng xóm đã đưa chồng chị đi cấp cứu sau đó.

Còn bà Đặng Thị Hậu kể, bà đang ở trong nhà thì nghe một tiếng "rầm" rất lớn, nhìn ra ngoài thì thấy máy bay rơi và khói bốc nghi ngút. Bà vội chạy ra hô hoán cứu người, khi đi tới vị trí phi công nhảy dù thì bà nghe được thông báo "phi công đã an toàn".

Xem thêm: Xóm nhỏ ‘hết hồn’ sau vụ rơi máy bay

Lực lượng truy bắt nghi phạm giết người ở TP.HCM được thưởng 135 triệu đồng

Sáng 10/1, Công an TP.HCM đã biểu dương và thưởng nóng cho lực lượng truy bắt nhanh nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Hóc Môn hôm 6/1.

Ban Giám đốc Công an trao thưởng. Ảnh: VTC News

Theo đó, thừa uỷ quyền Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an thành phố trao thư khen kèm tiền thưởng 135 triệu đồng cho 5 tập thể (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công An huyện Hóc Môn và Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc các đơn vị trên.

Vào 10h40 sáng 9/1, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng ở ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An sau 3 ngày lẩn trốn trong cánh đồng chanh.