Khen thưởng lực lượng truy bắt nghi phạm giết người ở TP.HCM

Đến hơn 22h ngày 6/1, công an xác định Nguyễn Thanh Tâm đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khi phát hiện công an, Nguyễn Thanh Tâm đã bỏ lại xe máy, trốn vào rừng trước.

Công an TP.HCM huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ mà chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Long An, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bao vây khu vực.

Đến 10h40 sáng 9/1, cơ quan chức năng đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm trong khu rừng ở ấp 7, xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An.

Hoàng Thọ