Chế độ ăn tốt cho sức khỏe: 'Thà bỏ ăn thịt chứ không thể thiếu đậu'

Nhóm tác giả cũng ngạc nhiên khi nhóm tình nguyên ăn lượng đậu có hàm lượng protein thấp cũng cảm thấy no.

Đậu được đánh giá có nhiều tác dụng hơn so với thịt. Ảnh: Healthline

Những người ăn đậu giàu protein cảm thấy no và ăn ít hơn 12-13% calo trong bữa ăn tiếp theo so với nhóm ăn thịt.

Chất xơ

Không chỉ protein tạo ra cảm giác no mà chất xơ có nhiều trong đậu cũng có khả năng làm đầy dạ dày.

Khi nói đến khả năng kiềm chế cơn đói, chất xơ có thể ấn tượng hơn protein. Tiến sĩ Raben, tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh: “Thật thú vị, bữa ăn làm từ thực vật có hàm lượng protein thấp hơn cũng giúp no và ngon miệng như bữa ăn từ động vật với hàm lượng protein cao hơn”.

Do đó, để giảm cân, Tiến sĩ Raben tổng kết, đừng nghĩ rằng bạn phải dựa vào một lượng lớn protein từ thịt để no. Nghiên cứu trên đã chứng minh, một bữa ăn giàu chất xơ, ít protein hơn có thể đem lại cảm giác no.

Lượng calo

Tiến sĩ Raben kết luận: “Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn để có bằng chứng chắc chắn, nhưng có vẻ như các bữa ăn làm từ thực vật - đặc biệt từ đậu - có thể đóng vai trò là cơ sở lâu dài để giảm cân và là thói quen ăn uống bền vững”.

Một kết quả khác cho thấy tác dụng của đậu. Bánh mì kẹp đậu không chỉ giúp no bụng hơn mà còn ít calo hơn (115 calo) so với bánh mì kẹp thịt cỡ nhỏ (230 calo) và cỡ lớn (426 calo).