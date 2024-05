4 loại rau 'tẩy' dầu mỡ rất tốt, tuần ăn 3 lần sẽ thải mỡ, hỗ trợ giảm cân

Muốn giảm cân vì sao cần ăn nhiều rau?

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ vào năm 2009 cho thấy rằng, ăn nhiều rau hơn có liên quan đến việc giảm cân theo thời gian. Ngược lại, những người ăn ít rau sẽ dễ tăng cân hơn.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Béo phì năm 2007 cũng cho thấy những người ăn ít trái cây và rau xanh, sẽ tăng cân trong khoảng thời gian 10 năm so với những người ăn nhiều hơn. Điều này có thể là do những người ăn ít rau có xu hướng ăn nhiều thực phẩm khác như thịt, tinh bột.... Các loại rau củ có chứa nhiều chất xơ, carbs hấp thu chậm, vì vậy ăn rau củ giúp bạn no lâu và ít hấp thu chất béo, từ đó giảm được cân nặng.