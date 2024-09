Yên Bái chìm trong biển nước, nhưng không có vùng bị cô lập thông tin

Trước đó, vào ngày 9/9, UBND tỉnh Yên Bái đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái do mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập úng.

Do chịu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, nên từ đêm 7/9 đến ngày 9/9/2024 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h00 ngày 8/9 đến 6h00 ngày 9/9/2024 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 200mm như: Tân Phượng 3275,8mm; An Lạc 257mm; An Phú 261mm; Minh Tiến 230,8mm; Minh Chuẩn 222,0mm; Liễu Đô 213mm; Khánh Thiện 341mm...

Trên sông Thao tại Yên Bái, lũ đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h00 ngày 9/9/2024 là 33,69m (trên BĐ3: 1,69m). Trên suối Ngòi Thia lũ đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 7h00 ngày 9/9/2024 là 43,35m (dưới Báo động 1: 1,15m).