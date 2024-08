Xe đa dụng cỡ nhỏ tháng 7: Toyota Yaris Cross bám sát Mitsubishi Xforce

Hyundai Creta ra mắt giữa tháng 3/2022 tại Việt Nam, được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, tất cả sử dụng khối động cơ 1.5L đi kèm hộp số CVT. Giá bán của các phiên bản từ 640-745 triệu đồng.

4. Honda HR-V: 682 chiếc

Xếp ngay sau Hyundai Creta là mẫu xe đối thủ Honda HR-V với doanh số 682 chiếc, tăng gấp gần 3 lần so với tháng trước (237 chiếc) và gấp 2,5 lần so với tháng 7/2023 (273 chiếc). Doanh số ấn tượng trên cũng giúp HR-V quay trở lại Top 5 xe đa dụng cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường sau nhiều tháng vắng bóng. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, đã có 3.116 chiếc HR-V được bán ra thị trường, tăng 68% so với cùng kỳ 2023.

Honda HR-V thế hệ hiện tại được ra mắt tại Việt Nam từ tháng 6/2022 với 3 phiên bản là RS giá 871 triệu, L giá 826 triệu và bản giá rẻ G 699 triệu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tất cả các phiên bản đều được sử dụng động cơ 1.5L Turbo, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Toyota Corolla Cross: 671 chiếc

So với doanh số 661 chiếc trong tháng 6, lượng xe Toyota Corolla Cross bán ra trong tháng 7 vừa qua đã tăng 10 chiếc, tương đương tăng 1,5%, nhưng so với tháng 7/2023 đã giảm tới 40%. Doanh số này khiến mẫu crossover cỡ B+ của Toyota tụt 1 bậc so với tháng trước. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, đã có 2.699 chiếc Corolla Cross được bán ra thị trường, giảm mạnh 63,8% so với cùng kỳ.