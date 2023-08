Vụ cha định đặt thi thể con vào thùng xốp: Bệnh viện ở Cà Mau báo cáo gì?

Theo báo cáo Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau gửi Sở Y tế Cà Mau ngày 15/8, về vụ việc cha định đặt thi thể con vào thùng xốp và bắt xe khách về quê, vào khoảng 7h30 ngày 4/8, cơ sở này tiếp nhận bệnh nhi con anh T.M.G (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Thời điểm nhập viện, bé tím tái, thở co lõm ngực nặng, được đặt thở máy. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị suy hô hấp nặng, bệnh màng trong, cực non tháng. Phía bệnh viện giải thích tình trạng bệnh nặng với anh T.M.G do tuổi thai 23 tuần khó cứu sống và tiên lượng tử vong.

Các bác sĩ cho bé thở máy, bơm Surfactant, kháng sinh, điều trị triệu chứng. Sau hồi sức bé hồng, thở rên rỉ, co lõm được chuyển về khoa Sơ sinh tiếp tục hồi sức.