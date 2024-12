VNPT VinaPhone chính thức cung cấp dịch vụ 5G

Ngày 20/12/2024, trong khuôn khổ hội nghị Triển khai Kế hoạch năm 2025, Tập đoàn VNPT đã công bố chính thức cung cấp dịch vụ VinaPhone 5G tốc độ cao. Hoạt động trên băng tần 3.700 – 3.800 MHz với lợi thế băng thông lớn, độ trễ cực thấp, VinaPhone 5G mang đến tốc độ internet thuộc hàng nhanh nhất Việt Nam, tốc độ thương mại thực tế có thể lên đến 1,5 Gbps, gấp 10-20 lần 4G. Triển khai thử nghiệm thương mại từ năm 2020 và chính thức nhận giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động mặt đất sử dụng công nghệ 5G vào tháng 4/2024, Tập đoàn VNPT đã xác định chiến lược đầu tư mạng 5G hiện đại nhất và tốc độ nhanh nhất. VinaPhone 5G sử dụng công nghệ 5G theo chuẩn mới nhất của thế giới 64T64R Massive MIMO & Beamforming; Chipset tiên tiến nhất (5nm); nền tảng kiến trúc kết hợp 5G NSA và 5G SA, hướng đến 5G Advanced. Ngay tại thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ, VinaPhone 5G hiện diện phủ sóng tại 63 tỉnh thành trên cả nước, chú trọng phủ sóng và cung cấp dịch vụ tại các khu vực trọng điểm về kinh tế xã hội như Trung tâm hành chính Quận/ Huyện, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, trường học, bệnh viện, khu du lịch. Người dùng di động sẽ ngay lập tức được sử dụng được tốc độ rất nhanh của VinaPhone 5G khi trải nghiệm các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn, độ trễ thấp như Cloud Gaming, E-CommerceLiveStream; Thực tế ảo AR/VR/XR; xem video 4K/8K/360; dùng mạng xã hội…Đối với dịch vụ viễn thông truyền thống như thoại, chất lượng thoại trên nền tảng 5G cũng tăng 20% so với 4G. Đặc biệt, các hộ gia đình, các doanh nghiệp có thể sử dụng thiết bị thu sóng 5G, phát WiFi trong nhà/trong văn phòng với tốc độ cao. Toàn bộ thuê bao VinaPhone có SIM 4G và máy điện thoại 5G sẽ được cung cấp dịch vụ khi hoạt động trong vùng phủ sóng 5G mà không cần phải đăng ký các gói cước 5G mới. Đối với các ngành kinh tế như sản xuất, y tế, giáo dục, tài chính, năng lượng..., VinaPhone 5G đã sẵn sàng các giải pháp Private 5G Network (đáp ứng yêu cầu riêng về tốc độ, độ trễ, mật độ kết nối và giải pháp tích hợp), Network Slicing (cá thể hóa tốc độ 5G theo nhu cầu), OpenRAN 5G (tích hợp các công nghệ hiện đại khác để xây dựng các giải pháp cho từng ngành) hỗ trợ hàng trăm mô hình ứng dụng khác nhau nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tạo ra các bước ngoặt đột phá trong quản trị vận hành, là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, với công nghệ hiện đại, tốc độ cao theo chuẩn 5G thế giới, VinaPhone 5G còn là hạ tầng mạng lưới quan trọng để Việt Nam thúc đẩy công nghiệp sáng tạo “Made in Việt Nam” và chào đón đầu tư hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ, hợp tác nghiên cứu phát triển các ứng dụng trên nền 5G. Đối với khách hàng cá nhân và các hộ gia đình, bên cạnh trải nghiệm ưu việt về tốc độ internet 5G, WiFi 5G, thoại chất lượng cao trên nền 5G, VinaPhone 5G còn mang đến khả năng triển khai các hệ sinh thái giải trí chất lượng cao (My TV 4K/8K), các ứng dụng thực tế tăng cường/thực tế ảo trong học tập/giải trí, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử/livestream chất lượng cao và các ứng dụng an toàn bảo mật trên môi trường số. Các gói cước này đều có tính năng chia sẻ data, được miễn phí truy cập các mạng xã hội và quyền lợi hệ sinh thái giải trí truyền hình gồm MyTV Mobile (với các chùm VTVcab, SPOTV, Galaxy), VieON, OnPlus... Ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “Với nền tảng hạ tầng 5G đã sẵn sàng, VNPT chào đón các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước cùng hợp tác nhằm tiếp tục mở rộng, làm phong phú hệ sinh thái các giải pháp số hoá đáp ứng nhu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng”. VinaPhone 5G sẽ tiếp tục được phủ sóng rộng hơn nữa trong năm 2025 và sớm phủ sóng 85% dân số trong thời gian tới, đại diện VNPT VinaPhone cho hay.