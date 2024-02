Vào Lễ Tình nhân, tôi phát hiện chồng vẫn nhớ thương người cũ

Thật không ngờ, vừa gặp nhau vài lần, anh đã mở lòng, tỏ vẻ quan tâm tôi. Bố mẹ anh và cả cô bạn thân của tôi ra sức vun vào, tạo mọi điều kiện cho cả hai gặp gỡ, tìm hiểu. Chưa đầy 4 tháng sau, anh ngỏ lời hỏi cưới.

Thực ra thời điểm đó, tôi chưa yêu anh đến mức muốn kết hôn. Tôi cũng không cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi đủ nhiều giống như những mối tình trước đó. Nhưng cuộc sống nhiều khó khăn khiến suy nghĩ của tôi có chút thực dụng.

Anh là người có năng lực, ổn định cả về sự nghiệp và tài chính. Nếu lấy anh, tôi nghiễm nhiên có hộ khẩu thành phố, có nhà để ở, có xe để đi. Miếng ngon đã đến miệng, nếu tôi không chớp lấy chỉ có thể trách mình ngu dại.

Anh vẫn quan tâm tôi nhưng kiểu quan tâm có trách nhiệm, không có sự nồng ấm, ngọt ngào. Anh nói do anh nhiều tuổi rồi. Nhưng tôi biết, có một lý do khác do em họ anh, cũng là bạn thân của tôi, kể lại.

Anh từng yêu một cô gái từ thuở sinh viên. Tình yêu kéo dài cho đến khi hai người ra trường rồi đi làm. Họ đã tính chuyện kết hôn. Bất ngờ một ngày, cô gái ấy phản bội anh, lên xe hoa với người đàn ông giàu có khác.

Khi anh muốn nghe một lý do, cô ấy nói, anh cái gì cũng có, nhưng thứ cô ấy thích nhất thì anh lại không có, đó là tiền. Thời điểm đó, anh mới ổn định công việc, thu nhập chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Cô ấy xinh đẹp, có nhiều người săn đón.