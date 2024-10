Ukraine chật vật gieo trồng lúa mì vụ đông, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán Nông dân Ukraine đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc gieo trồng lúa mì vụ đông do thời tiết bất lợi, trong khi đó, hạn hán nghiêm trọng tại Nga khiến sản lượng lúa mì sụt giảm mạnh. Do ảnh hưởng của tình trạng hạn hán, kế hoạch gieo trồng vụ đông của Nga đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters) Tính đến ngày 30/9, nông dân Ukraine đã gieo trồng được 35% diện tích ngũ cốc vụ đông so với kế hoạch đề ra cho vụ mùa năm 2025. Bộ Nông nghiệp Ukraine công bố con số này tương đương với 1,82 triệu ha, trong đó lúa mì chiếm 1,67 triệu ha. So với cùng kỳ năm ngoái, tiến độ gieo trồng lúa mì vụ đông năm nay có phần chậm hơn. Cụ thể, vào ngày 3/10/2023, nông dân Ukraine đã hoàn thành 40% kế hoạch với 1,7 triệu ha lúa mì được gieo trồng. Mặc dù diện tích lúa mì đông dự kiến ban đầu là 4,5 triệu ha, nhưng con số này có thể tăng lên 5 triệu ha để bù đắp cho việc giảm diện tích trồng hạt cải dầu. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi với nhiệt độ cao kỷ lục và lượng mưa thấp trong những tháng gần đây đã gây khó khăn cho việc gieo trồng vụ đông trên khắp Ukraine. Khu vực sản xuất ngũ cốc quan trọng tại Nga ban bố tình trạng khẩn cấp trong nông nghiệp Voronezh, một trong những khu vực sản xuất ngũ cốc chủ lực của Nga, đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp về nông nghiệp. Thiên tai khắc nghiệt này đã gây thiệt hại nặng nề cho vụ mùa lúa mì đông, ước tính sản lượng sụt giảm gần 1,5 triệu tấn. Không chỉ vậy, hạn hán còn khiến việc gieo trồng ngũ cốc năm sau bị đình trệ do thiếu nước. Năm 2023, Voronezh đạt sản lượng ngũ cốc và cây họ đậu kỷ lục 6,3 triệu tấn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, con số này dự kiến giảm mạnh, chỉ còn khoảng 4,5 - 5 triệu tấn trong năm nay. Giao dịch ngũ cốc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam mang đến cho bạn cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn và đồng thời giúp bạn quản lý rủi ro biến động giá cả. Bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai, bạn có thể chủ động "cố định" giá bán ngũ cốc ở thời điểm tương lai, từ đó giảm thiểu rủi ro và đảm bảo nguồn thu ổn định. Đừng bỏ lỡ cơ hội vừa đầu tư sinh lời, vừa tối ưu hóa lợi nhuận để bảo vệ thành quả kinh doanh của bạn!. Liên hệ với chúng tôi qua form đăng ký hoặc: Website: Giacatloi.net Hotline: 0797187779