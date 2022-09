Từ vụ cháy Bình Dương: Sau khi hôn mê 6 phút bệnh nhân có thể tử vong

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú, thuộc phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến 16h ngày 7.9 đã có 13 người tử vong. Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân có thể còn mắc kẹt bên trong quán karaoke. Khói vẫn bốc ra từ bên trong và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vẫn còn 2 phòng (1 phòng hát và 1 phòng nhà kho) đang cháy âm ỉ khiến lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận để tìm kiếm các nạn nhân.

Bệnh nhân bị ngạt khói được cấp cứu kịp thời. Ảnh: Đình Trọng