Top 10 xe bán chậm tháng 10: Pajero Sport trở lại, Accord đứng đầu

Trong tháng 10/2024, nhiều mẫu xe đã có doanh số bán tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi top 10 xe bán chậm. Nhờ chính sách kích cầu hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe trong nước, doanh số bán hàng của toàn thị trường xe trong tháng 10 vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố đã tiếp tục tăng trưởng tăng 6% so với tháng trước, đạt 38.761 xe; đồng thời tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng của các mẫu xe trong top 10 xe xe bán chậm nhất tháng 10/2024 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Ba thương hiệu Nhật Bản là Honda, Toyota và Isuzu đều đóng góp 2 xe vào danh sách. Còn lại Suzuki, Mitsubishi, KIA và Ford, mỗi thương hiệu 1 xe. Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe (có phát sinh doanh số) bán chậm nhất tháng 10 tại thị trường Việt Nam theo công bố của VAMA:

1. Honda Accord: 4 xe Kết thúc tháng 10/2024 với chỉ 4 xe được bán và giảm 50% so với tháng trước (8 xe), Honda Accord đã trở thành mẫu xe bán chậm nhất thị trường, bất chấp hãng xe Nhật bản vẫn đang áp dụng chính sách giảm giá 220 triệu đồng. Dù vậy, lũy kế 10 tháng của năm 2024 của Honda Accord vẫn là 69 xe, tăng mạnh 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Honda Accord hiện là mẫu xe ít đổi mới, giá bán sau khuyến mại còn 1,099 tỷ đồng vẫn cao hơn giá trị đem lại nên việc ế ẩm là điều khó tránh khỏi. Nhiều thông tin cho rằng, Honda có thể ngừng phân phối mẫu xe này để tập trung cho các sản phẩm đang bán chạy của hãng. 2. Toyota Alphard: 16 xe Toyota Alphard đã có tháng thứ 2 tăng trưởng sau khi bán được 16 xe trong tháng 10/2024, tăng trưởng 23% so với tháng 9 (13 xe). Doanh số cộng dồn 10 tháng đã qua của Alphard đạt 112 xe, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Alphard phiên bản mới được giới thiệu vào cuối năm 2023 dưới dạng nhập khẩu từ Nhật Bản nên giá bán khá cao từ 4,37-4,475 tỷ đồng. Xe có 2 tùy chọn phiên bản động cơ gồm 1 bản máy xăng 2.4L tăng áp và một bản hybrid. Do mẫu xe này tập trung vào nhóm khách hàng đặc biệt nên doanh số của mẫu xe này khó có thể đột phá như các mẫu xe khác của Toyota. 3. Isuzu mu-X: 23 xe Sau 2 tháng tăng trưởng, sức mua của Isuzu mu-X đã không còn được duy trì khi chỉ bán được 23 xe trong tháng 10/2024, giảm 36% so với tháng trước đó (36 xe). Điều này khiến mẫu xe SUV của Isuzu bị tăng từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 3. Doanh số lũy kế của mu-X trong 10 tháng của năm 2024 là 183 xe, tăng nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Isuzu mu-X thế hệ mới có 3 phiên bản đang bán tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ diesel 1.9L tăng áp đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp với giá bán niêm yết từ 880 triệu đồng đến 1,12 tỷ đồng. 4. Suzuki Jimny: 33 xe Với 33 xe được ra trong tháng 10/2024, Suzuki Jimny đã quay trở lại danh sách top 10 xe bán chậm nhất tháng ở vị trí thứ 4. Kết quả này đã giảm 43% so với tháng trước (58 xe). Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và mới bắt đầu bán tại Việt Nam từ đầu tháng 4 nhưng tới thời điểm này, doanh số cộng dồn của mẫu SUV cỡ A này đã đạt 352 xe. Cũng trong tháng 10 vừa qua, một số đại lý của Suzuki đã mạnh tay ưu đãi giúp giá trị thực tế của Jimny chỉ còn 713 triệu đồng, giảm đáng kể so với giá niêm yết 789 triệu đồng. Mẫu xe SUV cỡ A này được trang bị động cơ 1.5L công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 130 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. 5. KIA K5: 37 xe Khép lại tháng 10/2024, doanh số của KIA K5 đã đạt 37 xe, tăng mạnh 85% so với tháng 9 (20 xe). Dù vậy, thứ hạng của KIA K5 vẫn không thay đổi khi xếp ở vị trí 5 trong danh sách top xe bán chậm nhất tháng. Lũy kế doanh số 10 tháng đã qua của KIA K5 là 244 xe, giảm mạnh 70,5% so với cùng kỳ năm 2023. Kia K5 thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 10/2021 dưới dạng lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Giá bán của K5 hiện dao động từ 859-999 triệu đồng. 6. Ford Explorer: 41 chiếc Ford Explorer đã có tháng thứ 2 liên tiếp lọt vào top xe bán chậm, kết quả bán hàng tháng 10/2024 còn khiến mẫu xe này tăng bậc, từ vị trí thứ 10 lên vị trí thứ 6 khi chỉ bán được 41 xe, giảm 19,6% so với tháng trước (51 xe). Lũy kế 10 tháng của năm 2024, doanh số của Ford Explorer đã đạt được 546 xe. Ford Explorer đang bán ra với duy nhất một phiên bản, trang bị động cơ xăng Ecoboost 2.3L công suất 273 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp cùng giá bán là 2,099 tỷ đồng. 7. Honda Civic: 16 xe Với doanh số 51 xe bán ra trong tháng 10/2024, Honda Civic đã cải thiện được vị trí từ thứ 4 lên thứ 7 khi có mức tăng trưởng 219% so với tháng trước đó (16 xe). Doanh số lũy kế 10 tháng qua của Honda Civic đạt 934 xe, giảm nhẹ 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cuối tháng 10 vừa qua, phiên bản mới của Honda Civic đã chính thức ra mắt, trong đó 2 bản G và RS vẫn dùng động cơ 1.5 tăng áp, còn bản hybrid sử dụng động cơ 2.0 tăng áp. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 789-999 triệu đồng. 8. Toyota Corolla Altis: 55 xe Trong tháng 10 vừa qua, doanh số bán hàng của Toyota Corolla Altis đã đạt 55 xe, tăng 48,6% so với tháng trước (37 xe). Kết quả này vẫn khiến cho mẫu xe của Toyota ở lại top 10 xe bán chậm nhất thị trường trong 3 tháng liên tiếp. Dẫu vậy, thứ hạng của Altis đã cải thiện từ vị trí thứ 7 xuống vị trí thứ 8. Tổng doanh số 9 tháng qua của mẫu xe này đạt 441 xe, giảm mạnh 64,3% so với cùng kỳ năm 2023. Phiên bản mới của Toyota Corolla Altis được giới thiệu từ tháng 10/2023 với 3 phiên bản cùng 2 tùy chọn động cơ xăng và hybrid, đi kèm giá bán dao động từ 725-870 triệu đồng. 9. Mitsubishi Pajero Sport: 58 Sau 5 tháng rời khỏi top 10 xe bán chậm, Mitsubishi Pajero Sport đã quay trở lại bảng xếp hạng khi chỉ bán được 58 xe, giảm 14,7% so với tháng 9 (68 xe). Doanh số cộng dồn của mẫu SUV cỡ trung của Mitsubishi kể từ đầu năm 2024 đến nay đạt 573 xe, giảm 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mitsubishi Pajero Sport thế hệ hiện tại được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có 2 tùy chọn sức mạnh, động cơ dầu 2.4L công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm và động cơ xăng 3.0L công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 279 Nm. Cả hai đều dùng hộp số tự động 8 cấp. Giá bán từ 1,13-1,39 tỷ đồng. 10. Isuzu D-Max: 62 xe Đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng là Isuzu D-Max với 62 xe đã bán ra trong tháng 10/2024, giảm nhẹ 1,63% so với tháng 9 (61 xe). Tính tổng 10 tháng của năm 2024, mẫu xe bán tải của Isuzu bán được 403 xe, giảm mạnh 9,4% so với cùng kỳ năm 2023. Isuzu D-Max thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 2/2023, được phân phối với 4 phiên bản, giá bán dao động từ 640-870 triệu đồng. Các phiên bản của Isuzu D-Max đều sử dụng động cơ Diesel 1.9L đi cùng với đó là hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp. (*) Danh sách này được phân tích, tổng hợp từ báo cáo của VAMA và Hyundai thuộc TC Motor. Các hãng xe ngoài VAMA không công bố thông tin.