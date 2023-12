Tổng Bí thư yêu cầu chuẩn bị tốt nhân sự CAND quy hoạch Trung ương khóa mới

Cho biết 2024 là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh vô hiệu hóa mọi hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; tạo môi trường an ninh, an toàn cho các công việc hệ trọng của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, người đứng đầu Đảng lưu ý phải chuẩn bị thật tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các nhân sự trong Công an nhân dân được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhân sự trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Việc này, theo Tổng Bí thư, góp phần tạo nguồn cán bộ cấp chiến lược, lãnh đạo, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xử lý được những đại án "chưa từng có tiền lệ"

Nhìn lại năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư đánh giá ngành Công an hoạt động rất vất vả song cũng rất vinh dự, tự hào, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã làm tốt vai trò tham mưu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.