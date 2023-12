Tôm hùm bông giảm giá mạnh vẫn đắt đỏ hơn tôm hùm Alaska nhập khẩu

Năm ngoái, trung bình một tuần anh Hưng tiêu thụ được khoảng 30-50 con tôm hùm bông. Còn nay, lượng tôm bán ra mỗi tuần chỉ khoảng trên dưới 20 con dù giá đã giảm mạnh so với trước.

Bà Nguyễn Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản và Thương mại tổng hợp Thành Nhơn, cho biết, tôm hùm bông thường được nông dân xuất bán khi ở kích cỡ 500-600gram, nhưng nay quá lứa, trọng lượng lên đến hơn 700gram, thậm chí 1 kg/con.

Giá tôm hùm bông giảm một nửa, chỉ còn hơn 1 triệu đồng/kg, thấp hơn cả giá tôm hùm xanh. Theo bà Thư, đây là điều chưa từng xảy ra với con tôm hùm bông.

Dù vậy, theo bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng giám đốc Tập đoàn STP Group - Super Trường Phát, chúng ta nên chấp nhận thực tế khó khăn hiện nay như một khoảng lặng, nhân cơ hội này đầu tư lại từ đầu theo chuỗi giá trị để có thể phát triển lâu dài.