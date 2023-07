Tôi mệt mỏi khi vợ suốt ngày chỉ trích, so sánh tôi với người khác

Nhưng, có điều bao nhiêu năm qua, cuộc sống của tôi không hề thoải mái. Đó là vì vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình, với thu nhập mà chồng kiếm được. Cô ấy làm văn thư, lương và thu nhập thêm cũng chỉ tầm 6-7 triệu đồng. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, được bao nhiêu cũng để lo cho gia đình, nhưng khi thu nhập của tôi được 5 triệu, thì cô ấy so sánh với những những người xung quanh lương được 10 triệu một tháng.

Đến khi thu nhập của tôi được 10 triệu, thì cô ấy lại so với người được 15-20 triệu mỗi tháng và bây giờ thu nhập của tôi được hơn 20 triệu thì cô ấy lại so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng. Mặc dù tất tần tật thu nhập của tôi đều được trả qua thẻ và thẻ lương thì do cô ấy giữ, tôi nào có dám tơ hào được đồng nào.

Đã vậy, cô ấy lại còn thường xuyên so sánh tôi với chồng các cô bạn của cô ấy. Nào là chị Y sinh nhật được chồng tặng quà là cái đồng hồ cả trăm triệu, chị M được chồng đưa đi du lịch ở khách sạn 5 sao, cái H được chồng mua cho chiếc ô tô, anh T chồng chị N đi làm mỗi tháng hàng 5 – 6 nghìn đô....