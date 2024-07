Thủ tướng: Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây phiền hà và bức xúc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập về cải cách hành chính đã được tích cực triển khai thực hiện.

Nhiều chỉ số của Việt Nam được thăng hạng, trong đó xếp hạng môi trường kinh doanh tăng 12 bậc, xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh doanh thế giới (tăng 4 bậc so với năm 2022); xếp thứ 46/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022.

Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính cũng tiếp tục được quan tâm. Chính phủ, Thủ tướng đã dành thời gian lắng nghe, tiếp xúc với người dân, cộng đồng doanh nghiệp để chỉ đạo nghiên cứu, xử lý những phản ánh kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Cũng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cải cách chính sách tiền lương tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả tích cực.