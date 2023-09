Thủ tướng thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ

Đến 5h sáng nay (13/9), thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng TP Hà Nội cho biết đã thực hiện cứu nạn trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người. TP Hà Nội nhận định đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Ngày 13/9, giải trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề cháy nổ tăng trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã thông tin về vụ cháy chung cư mini xảy ra ở Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội). Ông Tuyến cho biết, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có hậu quả rất nặng nề. "Số lượng người bị chết, bị thương rất lớn. Bộ Công an đã có báo cáo nhanh với các lãnh đạo để nắm tình hình", Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nói. Cũng trong sáng 13/9, lãnh đạo Bộ Công an đã họp với lãnh đạo TP Hà Nội và đại diện các sở, ngành liên quan đến vụ cháy này.