Thời sự ngày 22/4: Khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Sáng 22/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định, lệnh khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Liên quan chiều cao công trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô, quan trọng là xử lý kết cấu hạ tầng với chiều cao công trình như thế nào.

Quan điểm này được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra khi góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22/4.

Hướng dẫn viên trong vụ phà đâm tàu cao tốc trên sông Tiền đã tử vong

Anh Ab Dol Ro Z. (36 tuổi, Tân Châu, An Giang), hướng dẫn viên bị thương nặng trong vụ đã tử vong sau 2 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trong đó, anh Ab Dol Ro Z. bị đa chấn thương, đứt lìa cánh tay, gãy 2 chân. Sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Thêm gần 6.900 ngôi nhà hư hại do giông lốc

Miền Bắc ba ngày qua tiếp tục xuất hiện giông lốc, mưa đá làm cháu bé 5 tuổi ở Sơn La tử vong.

Riêng trận giông lốc chiều và đêm qua đã làm gần 5.100 nhà hư hại. Sơn La chịu thiệt hại nặng nhất với gần 3.500 nhà, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ mỗi tỉnh trên dưới 900 căn.

Giông gió cũng khiến 53 điểm trường, 26 trụ sở cơ quan, 11 nhà xưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. 17 cột viễn thông, 29 cột đèn chiếu sáng, gần 200 cột điện bị gãy đổ. Do hư hỏng đường điện 110kV, huyện Phù Yên (Sơn La) bị mất điện toàn huyện từ chiều 20/4 đến sáng nay chưa có lại. Ngoài ra, hơn 1.500 ha lúa, hoa màu, hơn 200 ha cây lâm, công nghiệp thiệt hại.

Cục Đường bộ chỉ đạo các đơn vị không được tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước dịp nghỉ lễ 30/4. Trường hợp doanh nghiệp tăng giá vé phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ. Yêu cầu thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên các tuyến đường xảy ra hiện tượng nhiều “xe dù, bến cóc”, xe quá tải hoạt động.

Với các doanh nghiệp vận tải tuyến cố định, Sở GTVT nghiêm cấm bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng. Doanh nghiệp nào cố tình bỏ chuyến và nốt, cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật xử lý theo quy định.

Tông xe liên hoàn trên cao tốc, một khách Trung Quốc tử vong

Hành khách Trung Quốc trên taxi tử vong tại chỗ, tài xế bị thương nặng. Ba ôtô nằm chắn hết hai làn đường (cao tốc không có làn khẩn cấp mà chỉ có điểm dừng khẩn cấp) khiến dòng phương tiện ùn tắc hơn 10 km. Hiện cảnh sát phân luồng xe trên cao tốc chạy ra quốc lộ 1 tại nút giao thị xã Cai Lậy.

Theo điều tra ban đầu, tai nạn do một xe tải đậu ở điểm dừng khẩn cấp bị taxi chạy phía sau tông vào, sau đó ôtô tải khác đã va chạm với taxi.