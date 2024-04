Chủ tịch Quốc hội: "Không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô"

Vấn đề tiếp theo, ông lưu ý quy hoạch phải thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là vấn đề hết sức quan trọng vì nước ta là một trong những nước bị tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu.

Một vấn đề mới và cũng là bất cập, được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra, đó là tiêu chí, tiêu chuẩn về quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng, nhằm tính toán cân bằng giữa phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị nén theo mô hình TOD.

"Liên quan chiều cao công trình, tôi thấy tranh luận rất nhiều lần nhưng không rõ chỗ này. Khi chúng tôi làm việc với Bộ Xây dựng nhiệm kỳ trước mới ngộ ra một điều, chiều cao của công trình chỉ do vấn đề an ninh, an toàn bay thôi, chứ không ai cấm xây nhà cao tầng trong nội đô cả", ông Huệ nói.

Vấn đề quan trọng, theo ông Huệ, là xử lý kết cấu hạ tầng với chiều cao công trình này như thế nào. Trong thực tế, Bộ Xây dựng cũng không quy định vấn đề chiều cao công trình.

Nhắc đến phạm vi quy hoạch, ông Huệ dẫn chứng với quận Hoàn Kiếm, phạm vi quy hoạch chỉ có 5km2, nếu xét theo tiêu chí, tiêu chuẩn về dân số phải rút ra rất nhiều dân.

"Nhưng sau đó, chúng ta thay đổi tư duy. Chúng tôi đề xuất lấy cả 4 quận nội thành cũ, gồm Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, thành một tổng thể quy hoạch để cân đối, mới giải quyết được bài toán vấn đề dân số và hạ tầng", ông Huệ nói.