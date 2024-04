Hướng dẫn viên trong vụ phà đâm tàu cao tốc trên sông Tiền đã tử vong

Trong đó, anh Ab Dol Ro Z. bị đa chấn thương, đứt lìa cánh tay, gãy 2 chân. Sau một ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Đại diện hãng tàu Hàng Châu cho biết, trước mắt hãng cam kết thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị cho các nạn nhân.

Lực lượng chức năng nhận định lỗi ban đầu là do ông Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ Châu Phú, An Giang) đã điều khiển tàu Hàng Châu với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn. Khi vào khu vực bến thủy nội địa, tàu cố vượt nên va chạm với phà, khiến 3 người bị thương.

Ông Cao Bình, hướng dẫn viên của đoàn khách du lịch trên tàu Hàng Châu, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 36 khách của hãng du lịch đang đi từ Campuchia về Việt Nam.