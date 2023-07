Thời sự 24 giờ: Xét xử vụ ‘Chuyến bay giải cứu’: ‘Ăn’ cả tiền của gần 2000 tù nhân; Bamboo Airways xin phá sản?

Các bị cáo tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) Bộ Công an, gồm Trần Văn Dự - cựu phó cục trưởng; Vũ Anh Tuấn - cựu phó trưởng phòng tham mưu và Vũ Sỹ Cường - cựu cán bộ phòng tham mưu, cùng bị xét xử về tội "nhận hối lộ". Ông Dự bị cáo buộc nhận 7,6 tỉ đồng, ông Tuấn nhận 49 lần với tổng tiền hơn 27 tỉ đồng, còn ông Cường bị cáo buộc nhận hơn 9 tỉ đồng.

Thái khai do nắm bắt được thông tin có nhiều người môi giới thu tiền của công dân mãn hạn tù về nước với giá 40 - 80 triệu đồng/người, nên đã cử cán bộ của đại sứ quán đến khảo sát, lên kế hoạch đưa công dân về nước. Từ đó thống nhất thu của mỗi người mãn hạn tù về nước trên "chuyến bay giải cứu" 20,3 triệu đồng, ai không có hộ chiếu phải nộp 25 triệu. Với những người ở đảo xa, cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur sẽ phải nộp 30 - 35 triệu đồng. Trong đó riêng khoản cấp hộ chiếu, các bị cáo thu hơn 4,6 triệu đồng/cuốn nhưng chỉ nộp về ngân sách 1,6 triệu đồng/cuốn.

Buổi chiều cùng ngày, các luật sư tập trung xét hỏi nhóm bị cáo bị cáo buộc chạy án hơn 2 triệu USD.

Trong khi cựu phó giám đốc Công an Hà Nội - Nguyễn Anh Tuấn, giữ nguyên lời khai thừa nhận môi giới chạy án thì bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an) tiếp tục kêu oan, khẳng định không nhận tiền chạy án. Nhiều lần ông lớn giọng khẳng định không nhận tiền như cáo trạng quy kết, không liên lạc 400 cuộc gọi điện thoại với ông Tuấn như viện kiểm sát viện dẫn.

Xem thêm: Đối chất hơn 400 cuộc gọi giữa cựu Thiếu tướng và cựu điều tra viên

Về lời khai nhận chiếc cặp xách bên trong có 450.000 USD, Hưng tiếp tục khẳng định khi mở ra chỉ có 4 chai rượu vang chứ không có tiền.

Trong khi đó, trả lời xét hỏi, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội vẫn giữ nguyên lời khai, thừa nhận vai trò môi giới "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng (phó tổng giám đốc Công ty Bluesky).

Phiên tòa sẽ nghỉ hai ngày cuối tuần và ngày 17/7 sẽ tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án từ viện kiểm sát.

Xung quanh thông tin Bamboo Airways xin phá sản?

Chiều 14/7, trên mạng xã hội lan truyền bản chụp trang cuối báo cáo có đóng dấu của phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Nội dung đáng chú ý nhất là phần đề xuất: "Với thực tế hiện nay, nhóm nhà đầu tư mới không còn nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways. Vì vậy hãng đang dự kiến thực hiện việc nộp hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Bamboo Airways xin trân trọng cảm ơn và kính mong nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Xem thêm: Bamboo Airways lên tiếng trước thông tin 'xin bảo hộ phá sản'