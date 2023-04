Thời sự 24 giờ: Vì sao ông Trần Qúy Thanh – Chủ tịch Tân Hiệp Phát, và con gái bị khởi tố, bắt giam?

Xem thêm: Cặp đôi chuyển giới cưới gấp: "Em ơi, anh đẻ rồi!"

Thứ hai: quyền được công nhận giới tính mới khác giới tính khi sinh theo yêu cầu của công dân.

Thứ ba: quyền được lựa chọn hình thức can thiệp y học để chuyển đổi giới tính của công dân; trong đó, quy định công dân có quyền lựa chọn hình thức can thiệp y học, điều kiện đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện can thiệp y học; các nguyên tắc bắt buộc khi thực hiện can thiệp y học.

Với Luật Bản dạng giới, ông Trí đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết hồ sơ đề nghị xây dựng luật còn một số nội dung cần hoàn thiện. phạm vi điều chỉnh của dự án luật như đại biểu đề xuất rộng hơn so với định hướng ban hành Luật điều chỉnh về chuyển đổi giới tính. Nhiều nội dung chính sách có sự giao thoa với dự án Luật Chuyển đổi giới tính do Bộ Y tế đang chủ trì nghiên cứu lập đề nghị.

Bộ Tài chính yêu cầu rà soát hợp đồng bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

Ngày 10/4, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI - MVI Life (Aviva Việt Nam trước đây) yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, trong những ngày vừa qua, vụ việc bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (tức diễn viên Ngọc Lan) phản ánh về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Công ty MVI Life đã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội.

