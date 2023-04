Vụ án liên quan con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát: Doanh nghiệp từng kêu cứu khắp nơi

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư). Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Thanh, bà Uyên Phương.

Theo Văn bản số 4335/VPCQCSĐT ngày 9/11/2020 do Phó Thủ trưởng Thường trực CQĐT Bộ Công an ký gửi UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 16/10/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nhơn Thành.