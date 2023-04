Hàng loạt bê bối của Tân Hiệp Phát

Kết thúc vụ việc "chai nước có ruồi giá 500 triệu đồng", người dùng là anh Minh bị tòa tuyên án phạt 7 năm tù. Còn Tân Hiệp Phát, đại diện bên bị hại, cho biết đã thiệt hại 2.000 tỷ đồng . Ảnh: Thiên Minh.



Trong vụ việc này, Tân Hiệp Phát đã thành công khi phơi bày lòng tham của anh Minh nhưng họ vẫn thất bại nặng nề cả về thương hiệu lẫn doanh thu. Sau gần 1 năm liên quan đến vụ việc, theo công bố của doanh nghiệp, họ đã thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng . Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm của Tân Hiệp Phát.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng nhiều lần vướng phải nghi vấn về chất lượng sản phẩm. Đơn cử, hồi tháng 3/2009, bà Nguyễn Thị Thu Hà (Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện chai nước tăng lực Number One còn đậy nắp có ống hút bên trong.

Đại diện Tân Hiệp Phát thừa nhận đó là những sản phẩm lỗi, nhưng khi đưa tiền bồi thường cho bà Hà thì Tân Hiệp Phát lại gọi công an đến bắt bà vì tội tống tiền. Do có đầy đủ giấy tờ nên công an đã trả tự do cho bà Hà.

Ba tháng sau đó, cơ quan điều tra phát hiện 26 tấn hương liệu chế biến nước giải khát do nước ngoài sản xuất đã hết hạn sử dụng. Hàng gắn nhãn gửi đến Công ty Tân Hiệp Phát. Tại kho hàng của Tân Hiệp Phát chi nhánh Bình Dương, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 60 thùng hương liệu có thời hạn sử dụng ngày 3/11/2008, quá hạn 6 tháng so với ngày phát hiện.

Hay cuối năm 2010, ông Trương Ngọc Tuấn (TP.HCM) cũng phát hiện 6 chai sữa đậu nành Number One Soya đã gợn đục có lớp kết tủa màu trắng. Lô hàng này được ghi trên chai là sản xuất vào tháng 9/2010, hạn sử dụng ngày 25/6/2011.