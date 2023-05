Thời sự 24 giờ: Ghế trong Nhà hát Quan họ Bắc Ninh làm từ gỗ gì? Giá bao nhiêu? Đình chỉ 2 cán bộ y tế tiêm vắc xin hết hạn cho trẻ em

Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh cho biết thêm: "Toàn bộ số ghế của phòng khán giả trong nhà hát dân ca Quan họ được đóng bằng gỗ gõ đỏ (nhập từ Nam Phi) với 341 ghế, trong đó có 18 ghế to, 323 ghế nhỏ, 176 bàn nhỏ và 9 bàn to với tổng kinh phí cho hạng mục này là 6,3 tỷ đồng".

Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng toàn bộ ghế gỗ to rộng, "bề thế" như vậy là không phù hợp phong cách thiết kế của các nhà hát hiện nay, gây tốn kém, những hàng ghế đó tốn kém, "nhìn không phù hợp với không gian nhà hát", "nhìn hãi quá"... Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng những hàng ghế này là phù hợp với không gian nghe quan họ.

Theo báo Người Lao Động, Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế cho rằng: ‘dùng gỗ Đồng Kỵ vì đây là vật liệu địa phương, một cách nào đó góp phần giới thiệu với du khách trong và ngoài nước biết đến chất liệu, sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh’ (??!!)

Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh đặt tại TP Bắc Ninh, rộng 19.400 m2, chính thức khởi công xây dựng từ tháng 9-2016, hoàn thành năm 2020, có tổng mức đầu tư trên 240 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

Tại Giải thưởng Kiến trúc quốc gia lần thứ 15 (2022-2023) vừa diễn ra, Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được vinh danh giải Bạc hạng mục Kiến trúc công cộng.

Thủ tướng: Ưu tiên đường sắt cao tốc TP HCM – Cần Thơ

Tại buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động, doanh nghiệp tại TP Cần Thơ ngày 14/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ĐBSCCL được ưu tiên bố trí vốn đầu tư các tuyến cao tốc, trong đó chú trọng dự án đường sắt tốc độ cao TP HCM – Cần Thơ.

Đường sắt tốc độ cao nối Đông Nam Bộ với thủ phủ miền Tây được quy hoạch 10 năm trước, dài 174 km, đi qua Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Điểm đầu tuyến ở ga An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương), điểm cuối tại ga Cần Thơ (quận Cái Răng). Dự án được nghiên cứu với tổng đầu tư 9 tỷ USD, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h. Gần đây, Bộ Giao thông Vận tải và các tỉnh thành mà tuyến đi qua khởi động trở lại dự án.