Thời sự 24 giờ: Đất nước sẽ ra sao khi lãnh đạo nhận ‘quà cảm ơn’ hàng tỷ đồng?

Nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở Long An, công an ráo riết truy lùng

Địa điểm được cho là nơi ẩn nấp của nghi phạm. Ảnh: TPO

Trước đó vào chiều 6/1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của Công an huyện Bến Lức về nghi phạm giết người, cướp tài sản có khả năng chạy sâu vào cánh đồng.

Phát hiện một thanh niên đội nón đỏ, áo đỏ, quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven tuyến Tỉnh lộ 830 để mua nước uống và thức ăn, nhận thấy đối tượng này có đặc điểm nhân dạng giống nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn (TP.HCM), người dân đã mật báo công an.

Hình ảnh được cho là nghi phạm trên đường tẩu thoát. Ảnh: TPO

Chiều tối 7/1, lực lượng Công an tỉnh Long An vẫn đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường, khép chặt vòng vây nhằm truy nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Địa điểm mà đối tượng có thể đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khu vực hung thủ tình nghi đang lẩn trốn là một cánh đồng rộng hàng trăm hecta, cây cối um tùm, rậm rạp và đặc biệt là dân cư thưa thớt.

