Cận cảnh nơi nghi phạm giết người đang lẩn trốn ở Long An

Chiều tối 7/1, lực lượng Công an tỉnh Long An vẫn đang chốt chặn trên nhiều tuyến đường, khép chặt vòng vây nhằm truy nghi can giết người, cướp của ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Địa điểm mà đối tượng có thể đang lẩn trốn tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Khu vực hung thủ tình nghi đang lẩn trốn là một cánh đồng rộng hàng trăm hecta, cây cối um tùm, rậm rạp và đặc biệt là dân cư thưa thớt, tương tự như địa bàn Tuấn "khỉ" từng lẩn trốn sau khi gây án mạng nhiều năm trước.

Khu vực tình nghi hung thủ lẩn trốn có cây cối sum suê.