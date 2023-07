Thời sự 24 giờ: Bão số 1 liên tục mạnh lên, miền Bắc mưa rất lớn trong 3 ngày

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân bắt 3 nghi phạm khủng bố bị truy nã đặc biệt

Sáng 16/7, ông Nguyễn Thiên Văn - phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi khen thưởng của UBND huyện Ea Súp cho các đơn vị bắt 3 nghi can bị truy nã đặc biệt trong vụ khủng bố trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6.

Xem thêm: Bắt 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng 12 cá nhân và 3 tập thể gồm Công an huyện Ea Súp, Công an xã Ea Lê và UBND xã Ea Lê.

Tối 15/7, Công an huyện Ea Súp đã bắt giữ 3 người gồm Y Jũ Niê (55 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk); Nay Yên (53 tuổi, dân tộc Gia Rai, trú buôn Ea Klok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và Nay Tam (49 tuổi, dân tộc Gia Rai, em của Nay Yên, trú buôn Ađrơng Điêt, xã Cư Pơng).

Xem thêm: 'Vụ khủng bố ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài'

Xem thêm: Băng rừng, vượt đồi truy bắt các đối tượng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Đây là 3 trong 6 nghi can trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) rạng sáng 11/6. Hiện các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 nghi can còn lại trong vụ án gồm:

Y Khing Liêng, 31 tuổi, dân tộc Ê Đê, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk;