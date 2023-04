Thổi giá cây xanh ở Hà Nội: Vận động viên bỗng thành giám đốc công ty 'ma'

Các bị can giao Nghĩa chủ động chuẩn bị nguồn cây xanh để cung cấp cho UBND TP theo yêu cầu của Nguyễn Xuân Hanh ký khống hợp đồng, nâng giá cây đầu vào cao hơn giá trị thực tế một số chủng loại cây như chà là, bàng lá nhỏ....

Hồ sơ thể hiện bà D.T.H. làm Kế toán trưởng Công ty Sa Đéc nhưng bà H. khai không biết gì về Công ty Sa Đéc, chưa bao giờ làm kế toán cho bất kỳ công ty nào. Từ năm 2015 đến 2016, bà H. làm công nhân tại tỉnh Ninh Bình. Từ năm 2016 đến 2018, bà H. làm nhân viên kiểm hàng tại tỉnh Hà Nam. Từ năm 2018 đến nay, người phụ nữ này làm nhân viên trạm cân công ty xi măng ở tỉnh Hà Nam. Bà H. khai năm 2012 bà đánh mất chứng minh thư, có thể do người khác nhặt được và sử dụng để đăng ký.

Cơ quan điều tra cũng xác minh ông L.X.Đ., người có tên rút tiền 3 lần từ tài khoản Công ty Sa Đéc sau khi Xí nghiệp Cây xanh chuyển tiền, xác định ông Đ. đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ năm 2014, gia đình không biết lý do tại sao lại có tên thể hiện rút tiền từ tài khoản của Công ty Sa Đéc trong năm 2018.

Ngoài ra, nhóm cựu lãnh đạo Công ty Cây xanh cùng Đỗ Khắc Tú Anh, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ban Duy tu, thông đồng với Nguyễn Thị Ngọc Lâm, Thẩm định viên Công ty VVFC, là đơn vị ký hợp đồng thẩm định giá cây xanh với Ban Duy tu, cung cấp báo giá sai quy định, hợp thức chứng thư thẩm định giá, nâng khống giá cây xanh để làm căn cứ phê duyệt dự toán, thanh quyết toán, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước hơn 17 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc với tư cách là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, là cán bộ lãnh đạo cao cấp, không những không đảm bảo tính công minh, liêm chính, vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn áp đặt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai trái các quy định của pháp luật. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, ông Nguyễn Đức Chung đã "ra văn bản một đằng, chỉ đạo bằng miệng một nẻo".

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung khai báo quanh co, chối tội, đổ lỗi cho người khác. Hành vi của bị can Chung ngoài việc gây thiệt hại cho UBND TP Hà Nội để hưởng lợi bất hợp pháp cho những người có mối quan hệ thân quen, còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hành ảnh UBND TP Hà Nội.

Minh Tuệ