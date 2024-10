Rau mọc dại khắp Việt Nam, giờ là đặc sản đắt tiền ở nhà hàng nước ngoài

Nhìn tưởng cỏ dại ven đường, hóa ra lại là “mỏ vàng” không phải ai cũng biết. Rau sương muối (tên khoa học: Chenopodium album L.) là loại cây dại mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trên khắp Việt Nam. Đây là loại rau sạch, không tốn công chăm sóc nên thường được người Việt ưa chuộng, dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Từ ngọn non đến lá non của rau sương muối đều có thể ăn được, người ta thường chế biến chúng thành nhiều món như luộc, xào hoặc nấu canh. Đặc biệt, dù tên là “muối” nhưng loại rau dại này lại có vị ngọt rất dễ ăn, mềm và rất giàu chất dinh dưỡng như protein, vitamin B, vitamin C, canxi, sắt và nhiều loại muối vô cơ khác. Đặc biệt, loại rau dại này còn sở hữu rất nhiều công dụng quý trong y học. Theo Đông y, rau sương muối có tình bình, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, sát trùng. Ngoài ra còn có thể dùng để chữa kiết lỵ, côn trùng hoặc rắn độc cắn, chữa bí tiểu, trướng bụng, sâu răng, v.v. Ở Trung Quốc, loại rau này cũng có giá trị tương tự. Người Trung Quốc cho rằng, ăn rau sương muối có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa ký sinh trùng đường tiêu hóa và loại bỏ mùi hôi miệng. Và do đặc tính sinh trưởng của rau sương muối là mọc hoang ngoài tự nhiên, không có yếu tố con người tác động đến sự phát triển của chúng nên có thể coi đây là thực phẩm xanh “chính hiệu”. Đặc sản rau sương muối thậm chí còn được phục vụ trong nhiều nhà hàng, khách sạn nước này. Rau sương muối sấy khô đóng gói cũng là mặt hàng được yêu thích tại đây với giá bán gần 19 NDT (hơn 66.000đ)/gói 200g. Theo Người đưa tin