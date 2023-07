Pháp sẽ hợp tác với Việt Nam bảo tồn cầu Long Biên

Theo ông Warnery, Pháp đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng tại ASEAN và trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp.

Nhất trí định hướng hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập, Đại sứ Warnery cho biết sẽ báo cáo và trao đổi với các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là chính trị, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo tồn các di sản kiến trúc Pháp tại Hà Nội, như cầu Long Biên…

Đánh giá cao nỗ lực và giải pháp tổng thể của Việt Nam để thực hiện mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, gần đây nhất là việc ban hành Quy hoạch điện VIII, Đại sứ cho biết Pháp sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt trong quá trình triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, phía Pháp ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.