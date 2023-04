Những trường hợp nào sẽ thuộc diện tinh giản biên chế giai đoạn sắp tới?

Đó là nội dung quan trọng nhất được đưa ra trong hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế vừa được Bộ Nội vụ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định.

Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể 6 nhóm, trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế trong giai đoạn sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhóm thứ nhất, gồm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền; dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hoặc do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác;