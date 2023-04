Những người không nên ăn nhiều ổi

Công dụng của quả ổi

Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cam vẫn luôn được biết đến là nguồn vitamin C tự nhiên dồi dào.

Trong 100 g cam chứa 50 mg vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C trong ổi nhiều hơn cam hơn 4 lần, 100 g quả ổi chứa 228 mg vitamin C.

Ngoài ra, thành phần trong trái ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi ngày người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn 2 - 3 quả, nếu ăn quá nhiều lượng chất xơ phong phú trong quả ổi sẽ gây nặng bụng, khó tiêu.

Thời điểm tốt nhất là vào buổi sáng và giữa các bữa ăn sáng - trưa là thời điểm khá thích hợp để ăn ổi. Ổi hoàn toàn an toàn cho dạ dày và đường ruột.