'Nhiều người nói Cam Lộ - La Sơn không phải cao tốc, bé hơn đường tránh'

Thông tin về tình hình Tết trước đó, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết dịp Tết Nguyên đán 2024, Bộ Công an đã có chỉ đạo từ sớm, từ xa và triển khai sớm đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Trong đó, lực lượng công an đóng góp công sức để giữ vững an ninh, trật tự, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ liên quan đến an ninh, trật tự quốc gia.

Đặc biệt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh các lực lượng đã làm việc xuyên Tết, không có ngày nghỉ và xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra vi phạm, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách trên các xe khách...

Ông cũng chỉ rõ tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 7 ngày Tết cơ bản được đảm bảo. Số vụ tai nạn giao thông có tăng nhưng số người chết, bị thương giảm, riêng số người chết trong 7 ngày Tết 2024 giảm 69 người so với năm 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Phạm Thắng).

Cũng theo số liệu của Bộ Y tế, các ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm 12,1% so với năm trước, số ca tai nạn giao thông phải nằm viện giảm 8,4%, số ca tử vong do tai nạn giao thông tại viện giảm 22,4% so với năm 2023.