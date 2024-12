Nhà mạng Việt đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa 5G

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm Internet siêu tốc và mở ra kỷ nguyên công nghệ mới, các nhà mạng đang tăng tốc thử nghiệm và triển khai thương mại hóa 5G trên cả nước. Tại tọa đàm “Thương mại hóa 5G, ứng dụng vào ngành công nghiệp thông minh” do Câu lạc bộ Nhà báo CNTT Việt Nam tổ chức sáng 26/12, các nhà mạng đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tốc độ triển khai thương mại hóa 5G tại Việt Nam. Theo ông Lê Bá Tân, Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel, nhà mạng này đã khai trương mạng di động 5G vào tháng 10/2024. “Chúng tôi đã đạt được 3 triệu thuê bao 5G sau 2 tuần và đến nay sau 2 tháng, số lượng thuê bao 5G của Viettel là 4 triệu. 4 triệu thuê bao này tương ứng với 70% các thiết bị đầu cuối 5G trong vùng phủ của 6.500 trạm BTS 5G”, ông Lê Bá Tân chia sẻ. Qua 2 tháng triển khai, trung bình mỗi thuê bao 5G của Viettel tiêu thụ khoảng 21GB data mỗi tháng, gấp 1,7 lần so với thời gian đầu cung cấp dịch vụ. Việc sử dụng các dịch vụ 5G được nhận định sẽ còn tăng hơn nữa trong năm 2025. Ông Lê Bá Tân, Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel. Ảnh: Lê Anh Dũng Trưởng ban kỹ thuật Tập đoàn Viettel cho hay, hiện có khoảng 10 triệu thuê bao Viettel trên toàn quốc có thiết bị đầu cuối 5G, trên tổng số 66 triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Điều này cũng đồng nghĩa dư địa tăng trưởng thuê bao 5G của Viettel còn khoảng 6 triệu thuê bao đã sẵn sàng. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, Viettel ưu tiên những đơn vị đang có nhu cầu sử dụng mạng 5G như khu công nghiệp, sân bay, bến cảng... Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ ‘phôi thai’ một số doanh nghiệp đang sử dụng mạng 5G. Hiện Viettel đang làm việc với khoảng 100 doanh nghiệp để cùng thử nghiệm, cho ra được các giải pháp số cung cấp cho doanh nghiệp. Viettel cũng đã xây dựng 2 phòng thí nghiệm tại Hà Nội và TPHCM. Đây là nơi các nhà phát triển ứng dụng 5G có thể đến để thử nghiệm sản phẩm, tránh việc khi ứng dụng vào thực tế có thể nhiễu tần số, hay giao thức IoT không chạy. Không gian này được tạo dựng nhằm giúp các doanh nghiệp có môi trường phù hợp để phát triển ứng dụng 5G phù hợp với Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT. Ảnh: Lê Anh Dũng Là nhà mạng mới nhất triển khai thương mại hóa 5G cách đây chỉ mới một tuần trước, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó ban Công nghệ Tập đoàn VNPT cho hay, việc thương mại hóa 5G sẽ giúp VNPT khẳng định với Chính phủ, khách hàng doanh nghiệp, cá nhân về việc sẽ mang lại các giá trị mới. “Công nghệ 5G sẽ kết hợp với các công nghệ khác như cloud, AI, big data... tạo thành hệ sản phẩm, dịch vụ để phục vụ rộng khắp các lĩnh vực, khía cạnh của nền kinh tế và toàn bộ xã hội. Đây là cơ hội để VNPT khai phá không gian kinh doanh mới”, đại diện VNPT nói. Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone. Ảnh: Lê Anh Dũng Theo ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số MobiFone, MobiFone hiện đã được cấp giấy phép băng tần C3 và đang nhanh chóng, khẩn trương làm các thủ tục để thương mại hóa 5G. “MobiFone sẽ sớm triển khai thương mại hóa 5G trong một vài tháng tới”, ông Huy khẳng định. Chia sẻ quan điểm, đại diện MobiFone cho rằng, công nghệ 5G sẽ mang đến nhiều cơ hội cho Việt Nam, nhưng đi cùng với đó là những thách thức rất lớn. Do vậy, Việt Nam cần truyền thông để cả xã hội hiểu được về việc công nghệ này có thể mang lại những lợi ích gì.