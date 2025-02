Người dùng di động ngày càng ít gọi thoại

Với sự phổ biến của Internet di động, cùng với đó là các dịch vụ OTT, những năm gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm về nhu cầu của người dùng di động đối với dịch vụ thoại. Xu hướng này được thể hiện rõ trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà mạng Viettel cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đơn vị này ghi nhận lưu lượng thoại tăng 71% so với ngày thường, nhưng giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, lưu lượng data tăng 146% so với ngày thường và tăng 7% so với năm 2024.

“Nhóm 5 tỉnh có lượng thuê bao Viettel di chuyển về nhiều nhất là An Giang, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa”, đại diện Viettel cho hay.