Mưa lũ khiến nhiều trạm BTS ở các tỉnh miền núi phía bắc mất sóng

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp viễn thông tại các địa phương đang căng mình giữa mưa lũ nhằm ứng cứu thông tin, khắc phục nhanh nhất có thể để sớm đưa mạng lưới viễn thông vào hoạt động thông suốt. Tuy vậy, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều khu vực bị cắt điện, ngập sâu, một số nơi vẫn chưa thể tiếp cận, đưa máy nổ vào để phục hồi các trạm phát sóng BTS.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong hôm nay (10/9), vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Từ đêm 10/9 đến ngày 11/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Dự báo tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, do vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác trước những bất thường của thời tiết.

Trước đó, tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tình hình mất điện kéo dài trong nhiều ngày đã khiến người dùng di động tại nhiều nơi không thể sạc pin điện thoại để duy trì liên lạc.

Do vậy, người dân có thể chủ động tích trữ pin dự phòng và các vật dụng cần thiết phòng trường hợp mất điện kéo dài.