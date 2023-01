Mỗi năm thu 9.000 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ

Nghị định cũng quy định 5 trường hợp miễn phí gồm: Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. Nội dung cơ bản kế thừa quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC.

Mức thu phí áp dụng cho ô tô (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an) chia làm 8 nhóm theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1.430.000 đồng/tháng.

Xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm 2 nhóm: xe ô tô con mức 1.000.000 đồng/năm; xe tải, xe khách 1.500.000 đồng/năm (phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của công an, quốc phòng do Ngân sách Nhà nước đảm bảo).