Mình uống chứ không để rượu, bia 'uống' mình

Hiện nay, ở đâu đó vẫn có tình trạng uống theo phong trào, không uống theo thẩm mỹ. Điều đó không tốt cho sức khỏe. Cần làm chủ được bản thân, không uống rượu bia khi có việc phải giải quyết, chỉ nên uống rượu, bia sau ngày làm việc với mức độ vừa phải, điều quan trọng là không được quên nhiệm vụ của mình.

Việt Nam là đất nước nhiệt đới nên việc tiêu thụ bia là rất tốt. Uống bia trở thành thú vui, giúp giải tỏa tâm lý, trở thành một nét văn hóa. Cần thiết phải xây dựng câu lạc bộ uống bia có văn hóa, có trách nhiệm.

Trách nhiệm này đến từ nhà sản xuất, nhà phân phối cùng nhau góp phần xây dựng văn hóa uống ngay tại các quán bia. Có dịch vụ đưa khách sau khi sử dụng bia tại nhà hàng về nhà an toàn, đảm bảo nơi giữ xe an toàn cho khách, tạo ra môi trường thưởng thức bia ngon và an toàn cho khách hàng.

Uống bia ở mức độ phù hợp sẽ giúp bản thân sảng khoái, tạo không khí vui vẻ. Cũng như với rượu, chúng ta hãy hướng tới việc sử dụng bia có văn hóa. Các cơ sở sản xuất, nhà hàng cung cấp bia lớn nên xây dựng các địa chỉ uống bia văn minh, lịch sự như là mô hình về uống bia có văn hóa, có trách nhiệm.

Làm sao để đất nước ta phát triển văn hóa uống trở thành nét văn hóa tự bảo vệ mình và để rượu, bia phát huy tác dụng tốt tới sức khỏe con người. Bởi nếu sử dụng rượu, bia đúng cách, đúng mức thì sẽ mang lại giá trị tốt.

Bản thân tôi cũng là một người biết tìm ra những khoái cảm khi uống bia, rượu, nhưng may mắn là tôi không bị lệ thuộc vào một loại đồ uống nào. Theo tôi nghĩ, văn minh nhất trong văn hóa uống đó là không bị lệ thuộc. Mình phải làm chủ được những cuộc chơi có uống rượu hay bia của mình...

Mình uống rượu, bia chứ không để rượu, bia “uống” mình!