Lưu ý khi ăn nhiều ăn protein và chất béo trong ngày Tết

- Dầu, mỡ tái chế (từ thức ăn thải, thức ăn bẩn, dầu dung lại…) sẽ sinh ra rất nhiều chất béo chuyển hoá có hại cho cơ thể. Bạn chỉ nên dùng dầu mỡ một lần, rồi bỏ đi, không được dùng dầu mỡ đã qua sử dụng.

- Nguồn chất béo động vật tốt nhất là từ cá (đặc biệt cá biển). Chất béo từ cá chứa nhiều Omega 3; DHA; EPA là những chất béo chưa bão hoà tốt cho tim mạch, não, khớp; mắt; da… Bạn cũng có thể sử dụng thêm một ít chất béo từ thịt nhưng chỉ số lượng rất ít.

- Tại sao chất béo từ thực vật, từ cá hoặc từ gia cầm (gà…) thì tốt và an toàn hơn các chất béo từ thịt gia súc, đặc biệt các thịt có màu đỏ? Ngoài việc chất béo thực vật và cá chứa nhiều loại chất béo chưa bão hoà tốt cho sức khoẻ như đã nói trên. Chất béo thực vật và từ cá còn an toàn, không gây xơ vữa, tắc mạch vì chúng ta biết rằng chất béo tồn tại trong thực vật hay trong một loài động vật nào đó nó ở dạng hoà hợp với thực vật hay động vật đó. Thực vật có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể chúng ta; cá là động vật máu lạnh cũng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể chúng ta do đó chất béo của chúng khi vào cơ thể chúng ta (có nhiệt độ cao hơn) sẽ bị tan chảy thành chất lỏng, không gây đông vón, bầy nhầy gây tắc mạch, xơ vữa…Ngược lại mỡ động vật (có thân nhiệt cao hơn chúng ta) khi ăn vào trong cơ thể người nó dễ bị đông vón, bầy nhầy gây tắc mạch.