Lượng chất xơ nên ăn mỗi ngày để giảm cân và kiểm soát đường huyết

Chất xơ giúp tăng cảm giác no, từ đó, hạn chế ăn quá nhiều và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đồ họa: Thanh Thanh Chất xơ giúp tăng cảm giác no, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng bằng cách giảm lượng calo tổng thể. Hơn nữa, chất xơ còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, điều chỉnh lượng đường trong máu và hỗ trợ giải phóng năng lượng ổn định. Bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng, chất xơ ngăn ngừa sự tăng đột biến và giảm đột ngột lượng đường trong máu, góp phần vào quá trình trao đổi chất ổn định hơn. Xác định lượng chất xơ phù hợp để cung cấp cho cơ thể sẽ mang đến lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Theo khuyến nghị, phụ nữ nên đặt mục tiêu cung cấp cho cơ thể khoảng 25 gram chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới cần khoảng 38 gram chất xơ mỗi ngày. Để cung cấp chất xơ cho cơ thể, nên kết hợp thực phẩm giàu chất xơ vào bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ như bổ sung trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Ví dụ, bạn có thể bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống. 79% trọng lượng của bơ là chất xơ và nước. Chỉ 1/3 quả bơ chứa gần 5 gram chất xơ và có thể được kết hợp vào bất kỳ thực phẩm khác như bánh mì, sinh tố. Bạn cũng có thể chọn bánh mì nướng nguyên hạt, bột yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt cho bữa sáng giàu chất xơ. Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn nhiều loại trái cây và rau củ cho bữa ăn nhẹ như ăn 1 quả táo, cà rốt hoặc một ít quả mọng. Ngoài ra, hạnh nhân, hạt chia và hạt lanh là nguồn cung cấp chất xơ. Bạn có thể ăn cùng sữa chua, sinh tố.Lưu ý tăng dần lượng chất xơ trong bữa ăn, không nên bổ sung đột ngột quá nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi và gây khó chịu ở bụng. Đồng thời, đảm bảo uống nhiều nước. Điều này giúp dạ dày dễ dàng tiêu hóa các thực phẩm giàu chất xơ.