Loại rau là chân ái cho mùa thu, giúp dưỡng gan, bổ mắt

Mùa thu là mùa của rất nhiều loại rau thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe chúng ta không nên bỏ qua. Thời tiết sang thu, nhiệt độ dần giảm xuống, đây cũng là thời điểm chuyển giao mùa dễ khiến cơ thể dễ mắc bệnh, nên việc bổ sung loại rau giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe là cần thiết.

Cải bó xôi rất tốt cho gan và mắt. (Nguồn: Sohu) Cải bó xôi hay còn được gọi là rau chân vịt được bán rất nhiều ở các siêu thị hoặc khu chợ. Tuy nhiên, ít người biết rằng loại rau này chứa nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho hệ tiêu hóa, ăn vào vừa giúp dưỡng gan vừa sáng mắt. Cải bó xôi giàu beta carotene, vitamin C, vitamin K, canxi, sắt, coenzyme Q10 và các chất dinh dưỡng khác. Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, cải bó xôi vị ngọt, tính mát, có thể nuôi dưỡng gan, giữ ẩm cho ruột, nuôi dưỡng máu và cầm máu. Loại rau này còn có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, nhuận tràng, giải nhiệt. Dưới đây là một số công dụng tiêu biểu của cải bó xôi. Tăng cường sức khỏe tim mạch Cải bó xôi giàu coenzyme Q10, có thể kích hoạt các chất dinh dưỡng trong tế bào, nuôi dưỡng cơ tim, hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh tim. Ngoài ra, hàm lượng magie trong loại rau này rất cao. Magie là chất điều hòa nhịp tim, ăn cải bó xôi thường xuyên sẽ giúp bảo vệ tim. Điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu Cải bó xôi là nguồn cung cấp kali dồi dào. Cứ 100g cải bó xôi chứa khoảng 311mg kali. Kali có thể thúc đẩy thận bài tiết nhiều natri hơn, do đó sẽ hạn chế việc natri làm tăng huyết áp và giúp ngăn ngừa huyết áp cao. Loại rau này còn chứa chất rất giống insulin, tác dụng đặc biệt tốt trong việc kiểm soát lượng đường trong máu và duy trì sự ổn định lượng đường trong máu. Nuôi dưỡng gan và cải thiện thị lực Cải bó xôi rất giàu lutein và carotene. Lutein có thể trì hoãn sự lão hóa chức năng mắt và tác dụng phòng ngừa tốt tình trạng thoái hóa điểm vàng của võng mạc. Dinh dưỡng hiện đại còn phát hiện ra rằng, chất caroten trong rau bina rất tốt, carotene có thể chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp bảo vệ mắt và ngăn ngừa hiện tượng quáng gà. Ngoài ra, cải bó xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, E, beta carotene và glutathione. Những chất này giúp bảo vệ gan, giúp gan khỏe mạnh hơn, hoạt động tốt hơn. Glutathione giúp gan loại bỏ độc tố, hỗ trợ quá trình giải độc gan. Tốt cho xương Vitamin K trong cải bó xôi có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp canxi, đồng thời có thể làm giảm và ngăn ngừa loãng xương, giảm nguy cơ gãy xương hiệu quả. Đồng thời, magie trong cải bó xôi cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của xương, tăng cường cơ bắp, giúp ngăn ngừa và giảm đau nhức thắt lưng. Ngoài ra, cải bó xôi rất giàu vitamin E và lutein, là những chất chống oxy hóa tốt. Nó có thể loại bỏ các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tia UV, đẩy nhanh quá trình lành vết thương, giảm nếp nhăn và trì hoãn lão hóa. Theo VTC News