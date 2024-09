Loại củ rẻ tiền, quen thuộc của người Việt, người bệnh tiểu đường ăn theo cách này để ổn định đường huyết

Người bệnh tiểu đường phải biết về các phần khoai tây mình ăn, coi khoai tây như một phần của một bữa ăn cân bằng và lành mạnh. Người bệnh tiểu đường ăn khoai tây có tốt không? Thông thường, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 (hoặc bất kỳ loại bệnh tiểu đường nào) được khuyên nên tránh thực phẩm có chỉ số GI cao. Lập luận cho rằng những thực phẩm như vậy khiến cơ thể khó kiểm soát lượng đường trong máu. Do đó, vì khoai tây có chỉ số GI cao (khoai tây chiên có GI có thể lên tới 75, trong khi khoai tây luộc có GI khoảng 65) nên chúng có thể gây hại cho người mắc bệnh tiểu đường nếu sử dụng với số lượng lớn.

Ảnh minh họa Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người mắc bệnh tiểu đường nên tránh hoàn toàn khoai tây. Trên thực tế, trong một nghiên cứu kiểm tra việc kiểm soát đường huyết qua đêm ở bệnh nhân tiểu đường loại 2, những người tham gia dùng bữa với khoai tây không vỏ có phản ứng tổng thể về lượng đường trong máu thấp hơn qua đêm khi so sánh với những người khác ăn cơm basmati, một loại thực phẩm chứa carbohydrate có chỉ số GI thấp. Dựa trên điều này, người ta có thể kết luận rằng khoai tây có thể tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nếu ăn vừa phải, chúng có thể là sự bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn uống lành mạnh của bệnh nhân.

Người bệnh tiểu đường ăn khoai tây thế nào tốt nhất? Do chỉ số GI cao nên ăn khoai tây có thể nhanh chóng tăng lượng đường trong máu, đặc biệt nếu không được ăn kèm với các thực phẩm khác. Để có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose và ổn định mức đường huyết, người bệnh tiểu đường nên kết hợp chúng với các thực phẩm có chỉ số GI thấp, chẳng hạn như các loại rau không chứa tinh bột, chất xơ, protein nạc hoặc chất béo lành mạnh. Điều này không chỉ giúp cân bằng lượng đường trong máu sau bữa ăn mà còn góp phần tăng cảm giác no, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Một số cách chế biến khoai tây dành cho bệnh nhân tiểu đường như nướng, luộc, hấp. Cần tránh mọi phương pháp chế biến cần nhiều chất béo như khoai tây chiên. Chất béo có xu hướng chống lại một số lợi ích dinh dưỡng mà khoai tây có thể có.

Ảnh minh họa Điều gì xảy ra nếu người bệnh tiểu đường ăn khoai tây sai cách? Gây tăng nguy cơ hạ đường huyết Khi người bệnh tiểu đường tiêu thụ khoai tây có chỉ số đường huyết cao, lượng đường trong máu có thể tăng lên một cách nhanh chóng. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho những người sử dụng insulin hoặc các loại thuốc hạ đường huyết khác, vì có thể dẫn đến hạ đường huyết cấp tính, một tình trạng y tế khẩn cấp. Suy giảm chức năng tim mạch Tiêu thụ khoai tây chiên hoặc các món khoai tây được chế biến với nhiều dầu mỡ có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa và chất béo trans trong chế độ ăn. Điều này không chỉ làm tăng chỉ số đường huyết mà còn có thể dẫn đến tăng cholesterol xấu (LDL) và giảm cholesterol tốt (HDL), từ đó tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đặc biệt là ở người bệnh tiểu đường đã có nguy cơ cao. Gây bệnh béo phì Khoai tây chiên và các món ăn chế biến sẵn từ khoai tây thường chứa lượng calo cao. Khi không kiểm soát được khẩu phần ăn, người bệnh tiểu đường có thể tiêu thụ quá nhiều calo, dẫn đến tăng cân và béo phì, làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe liên quan đến tiểu đường. Tăng nguy cơ biến chứng tiểu đường Tiêu thụ quá nhiều khoai tây, đặc biệt là các loại chế biến sẵn như khoai tây chiên hoặc nghiền, có thể gây ra sự tăng đường huyết thường xuyên, từ đó làm tăng nguy cơ phát triển các biến chứng lâu dài của tiểu đường như bệnh thận, tổn thương thần kinh và các vấn đề về mắt. Theo Sức Khỏe Đời Sống