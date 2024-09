Kim ngạch xuất nhập khẩu bất ngờ chững lại

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu khẩu trong nửa đầu tháng 9 bất ngờ chững lại. Kim ngạch thương mại của cả nước chỉ đạt 28,5 tỷ USD, giảm 9,7 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 9 (1-15/9), xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 14 tỷ USD, giảm 6,73 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8. Trong 45 mặt hàng xuất khẩu chính, 20 mặt hàng giảm về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực có mức tăng trưởng cao từ đầu năm đến nay đều giảm mạnh trong nửa đầu tháng 9, gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chỉ đạt 2,57 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt gần 2,2 tỷ USD; điện thoại và linh kiện gần 1,9 tỷ USD, dệt may 1,21 tỷ USD, giày dép 623 triệu USD... Trong khi đó, một số mặt hàng nông sản vẫn duy trì được mức tăng khá trong nửa tháng 9, dẫn đầu là rau quả mang; hàng thủy sản, cà phê, xuất khẩu gạo, hạt điều… Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 9 đạt 14,55 tỷ USD, giảm gần 3 tỷ USD so với nửa cuối tháng 8. Tổng cục Hải quan chưa nêu nguyên nhân vì sao kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 giảm mạnh song có thể do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua. Bởi khu vực bão đổ bộ là vùng trọng điểm về xuất nhập khẩu như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang…Hoạt động xuất nhập khẩu tại các cảng biển có thời điểm bị gián đoạn. Dù vậy, tính từ đầu năm đến 15/9, kim ngạch thương mại hàng hóa của cả nước đạt 540,7 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu đạt 279,4 tỷ USD, tăng 14,7%; nhập khẩu đạt 261,3 tỷ USD, tăng 17,1%. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, xuất khẩu của Việt Nam năm nay có khả năng vượt mục tiêu đề ra đầu năm là tăng trưởng trên 6%. Nếu điều kiện thuận lợi, xuất khẩu cả năm hy vọng có thể duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Từ nay đến cuối năm, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang các thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ… phải đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, các rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh. Xuân Phong