Hồng táo có tác dụng gì?

Tuy là loại quả xấu mã nhưng hồng táo được cả Đông y và Tây y đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, tác dụng với sức khỏe. Giá trị dinh dưỡng của hồng táo Trong 100g hồng táo (khoảng 3 quả) có 79 calo, 1g protein, 20g carbohydrate, 10g chất xơ, vitamin C (77% nhu cầu hằng ngay), kali (5%). Báo Vietnamnet dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Healthline cho biết, do hàm lượng chất xơ cao và lượng calo thấp, hồng táo là món ăn nhẹ lành mạnh. Ngoài ra, loại quả này chứa một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt giàu vitamin C có đặc tính chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Hồng táo chứa carbohydrate dưới dạng đường tự nhiên, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Quả khô có hàm lượng đường và calo cao hơn nhiều so với loại tươi. Tác dụng của hồng táo với sức khoẻ Dưới đây là những tác dụng của hồng táo với sức khoẻ: Có thể cải thiện giấc ngủ và chức năng não Báo Vietnamnet dẫn nguồn trang Pub Med Central cho biết, theo Viện Y học quốc gia Mỹ, chiết xuất từ ​​quả và hạt hồng táo làm tăng thời gian và chất lượng giấc ngủ ở chuột. Hơn nữa, các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm chỉ ra loại trái cây trên có thể cải thiện trí nhớ và bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương do các hợp chất phá hủy thần kinh. Nghiên cứu trên chuột thậm chí còn cho thấy chiết xuất từ ​​hạt táo hỗ trợ điều trị chứng mất trí do bệnh Alzheimer gây ra. Tuy nhiên, bạn không thể ăn hạt táo. Giàu chất chống oxy hóa Hồng táo rất giàu các hợp chất chống oxy hóa, chủ yếu là flavonoid, polysaccharide và axit triterpenic. Hàm lượng vitamin C cao cũng tác dụng tương tự. Chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa và đảo ngược tổn thương của các gốc tự do gây ra. Khi dư thừa nghiêm trọng, gốc tự do được cho là nguyên nhân dẫn tới một số tình trạng mạn tính, bao gồm bệnh tim, tiểu đường loại 2 và ung thư. Tăng cường miễn dịch, chống lại tế bào ung thư Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc ghi nhận một loại đường trong hồng táo có đặc tính chống oxy hóa, chống lại gốc tự do, trung hòa các tế bào có hại và giảm viêm. Mức độ viêm và gốc tự do giảm có thể ngăn ngừa các bệnh mạn tính. Ngoài ra, chất xơ trong hồng táo thúc đẩy sản xuất các tế bào miễn dịch tiêu diệt những yếu tố có hại xâm nhập cơ thể.

Hồng táo rất tốt cho sức khoẻ Trong hồng táo lượng lớn vitamin C. Trong khi đó, nghiên cứu trên động vật ghi nhận tiêm vitamin C liều cao có thể tiêu diệt tế bào ung thư tuyến giáp. Các phân tích ống nghiệm cũng phát hiện chiết xuất hồng táo có thể tiêu diệt tế bào ung thư vú, buồng trứng, cổ tử cung, gan, đại trực tràng và da. Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu trên đều được thực hiện trên động vật hoặc trong ống nghiệm, cần thêm nhiều nghiên cứu trên người trước khi đưa ra kết luận chắc chắn. Cải thiện tiêu hóa Khoảng 50% carbohydrate trong hồng táo đến từ chất xơ - làm tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa và giảm táo bón. Chiết xuất hồng táo bảo vệ niêm mạc dạ dày và ruột, giảm nguy cơ bị loét, chấn thương và lượng vi khuẩn có hại cư trú trong ruột. Cuối cùng, chất xơ trong táo có thể đóng vai trò là thức ăn cho lợi khuẩn, cho phép chúng phát triển và vượt qua vi khuẩn có hại. Các món ăn bài thuốc từ hồng táo Bài viết của Lương y Hoài Vũ trên Báo Sức khoẻ & Đời sống đã hướng dẫn làm một số món ăn, bài thuốc từ hồng táo như sau: Hồng táo hầm thịt thỏ Hồng táo 15 quả, thịt thỏ 200g. Cho hồng táo, thịt thỏ vào nồi hầm chín, cũng có thể cho vào nồi đất hầm nhừ, cho gia vị vừa đủ rồi ăn. Tác dụng là bổ khí dưỡng huyết, thích hợp với người mắc bệnh ban xuất huyết chảy máu. Cháo dưỡng tâm Nhân sâm 10g, hồng táo 10 quả, mạch đông 10g, gạo nếp 100g, phục thần 10g, đường đen vừa đủ. Cho sâm, táo, mạch đông, phục thần vào nồi nấu lấy nước, cho gạo nếp vào nấu thành cháo sau đó cho lượng đường đen vừa đủ là được. Tác dụng: dưỡng huyết bổ tim, thích hợp với người bị suy lao do tâm huyết hư. Cháo đan sâm Đan sâm 30g, gạo nếp 50g, hồng táo 3 quả, đường đỏ 50g. Đan sâm cho nước vào nấu canh, chắt bã sau đó cho gạo nếp, hồng táo và đường đem nấu thành cháo, ăn nóng hoặc ấm, ngày 2 lần, 1 liệu trình là 10 ngày, cách 3 ngày lại uống. Tác dụng: hoạt huyết khứ ứ, phù hợp với người bị bệnh mạch vành. Hồng táo lạc nhân Hồng táo 50g, lạc nhân 100g, đường cát đỏ 50g. Rửa sạch hồng táo, ngâm bằng nước ấm; lạc nhân luộc qua một chút, để nguội bóc vỏ; cho hồng táo và vỏ lạc vào nồi nấu, cho thêm ít nước lạnh, đun nhỏ lửa khoảng 30 phút, vớt vỏ lạc nhân ra, cho đường cát đỏ vào, đợi đường tan hết là được. Tác dụng: bổ tỳ sinh huyết, phù hợp với người bị thiếu máu do thiếu sắt. Hồng táo xào hạt dẻ, thịt gà: hồng táo 15 quả, hạt dẻ 150g, gà 1 con. Gà làm sạch, thái gà thành miếng xào lửa to, cho thêm ít gia vị và nước đun đến khi gà chín cho hồng táo, hạt dẻ vào om nhừ rồi ăn. Tác dụng là bổ tỳ thận, phù hợp với người khí suy do huyết áp thấp. Theo VTC News