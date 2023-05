Hơn 50 học sinh phải cấp cứu, nghi do uống sữa chua bị ngộ độc

Cũng theo ông Hải, phía bệnh viện đang tiếp nhận 51 cháu được cấp cứu tại đây. "Hiện con số các cháu từ dưới xã đưa lên cấp cứu tại bệnh viện vẫn đang tăng lên", ông Hải cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Tất Tây, Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận, hiện các cháu vẫn đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Đô Lương.

"Đa phần các cháu không bị nặng. Tuy nhiên, phụ huynh đưa lên bệnh viện cho an tâm. Theo nhà trường báo cáo thì chiều cùng ngày trường mầm non Thuận Sơn cho các cháu uống sữa chua. Khả năng có thể nghi ngộ độc do liên quan đến uống sữa chua. Hiện cơ quan y tế sẽ vào điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Tây nói.