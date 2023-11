Hội An đón đợt lũ lớn nhất từ đầu năm, dân bơi thuyền đi lại trong khu phố cổ

Chiếc thuyền được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của bà con trong khu phố cổ.

Tại khu vực đầu cầu An Hội - cây cầu bắc qua sông Hoài, chính quyền phường Minh An đã dựng rào chắn, giăng dây ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Ngoài phố cổ, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Hội An như đường vào làng gốm Thanh Hà, phường Thanh Hà cũng đang chìm trong biển nước.

Chợ cá Thanh Hà ngập sâu trong nước khiến các tiểu thương phải tất tả thu dọn đồ đạc từ tối qua.

Từ sáng sớm nay, hoạt động mua bán được diễn ra ngay trên đường dẫn vào chợ.