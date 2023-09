Hành trình nghẹt thở phá vụ án bé trai ở Hà Nội bị bắt cóc, tống tiền 15 tỷ đồng

Mượn xe máy người dân để truy đuổi nghi phạm

Giữa tháng 8/2023, tại Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em giữa khu đô thị để đòi số tiền đặc biệt lớn khiến dư luận quan tâm.

Gần 20h ngày 14/8, khi nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc tống tiền, Đại tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên ngay lập tức cử Phó Công an Quận xuống hiện trường xác minh, đồng thời báo cáo về Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ Công an thành phố.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thực hiện chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an quận Long Biên phối hợp với một số đơn vị triển khai lực lượng phá án.

Mọi kế hoạch đều được bàn bạc nhanh chóng và mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố và Công an quận Long Biên làm chủ công, phối hợp truy bắt nghi phạm.

Hình ảnh camera nhà dân giúp công an xác định được nghi phạm, phương tiện gây án. (Ảnh cắt từ clip).

Quá trình truy bắt, theo Đại tá Hưng, nghi phạm rất manh động, dê dắt đi nhiều nơi như Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và xuống tận Khu công nghiệp Duy Tiên, Hà Nam với nhiều thủ đoạn để che giấu thông tin, thay đổi nhiều phương thức nhận tiền.